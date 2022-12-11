أنقرة (زمان التركية) – تدفق المواطنون الأتراك على مديريات السكان، لعمل جوازات السفر أو تجديدها خوفًا من زيادة الـ 123% المتوقعة على جوازات السفر ابتداء من العام المقبل.

تعمل مديريات السكان بشكل مكثف من أجل مواعيد جوازات السفر قبل حلول العام الجديد.

ومع الزيادة القادمة في العام الجديد، ستزيد رسوم جواز السفر لمدة 4 سنوات وما فوق من 1478 ليرة إلى 3295 ليرة. المواطنون الذين لا يريدون أن يتأثروا بالارتفاعات شكلوا طابورًا في مديريات السكان. وقد بدأت المديريات بساعات العمل الإضافي لتلبية الطلب المتزايد.

وأصدرت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة بيانا قالت فيه، إن الطلب السنوي على جواز السفر، والذي كان حوالي 2 مليون لسنوات عديدة، تجاوز 3 ملايين و 650 ألف اعتبارًا من 10 ديسمبر من هذا العام.

وأكد البيان أنه على الرغم من الشدة المتزايدة على جوازات السفر بعد الجائحة، ومع اقتراب نهاية العام، ومع الاضطرابات في سلسلة الإنتاج والإمداد، لم يتأذّ أحد من المواطنين الأتراك.

وذكر البيان أن الطلب على جوازات السفر، والذي بلغ 8 آلاف في المائة في السنوات الماضية، وصل إلى 48 ألفًا اليوم.

وتابع البيان: “من ناحية أخرى، من أجل منع إيذاء مواطنينا وتلبية المطالب بأسرع طريقة، يتم تنفيذ ساعات عمل إضافية في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع”.