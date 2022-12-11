أنقرة (زمان التركية) – توافد عدد كبير من السياح البلغار إلى ولاية أدرنة التركية من أجل التسوق لرأس السنة الجديدة.

وقال كمال جينكيز، رئيس غرفة الحرفيين والحرفيين في أدرنة، إن السياح البلغار ساهموا بشكل كبير في اقتصاد المدينة، فهم يشترون كل ما يرونه.

وأوضح جنكيز أن عدد البلغار الذين يأتون إلى أدرنة للتسوق في رأس السنة الجديدة قد زاد، ويقومون بالتسوق من مراكز التسوق بدلاً من أصحاب المتاجر، ومهما وجدوا، يشترون.

وأضاف جنكيز: “يشترون بشكل خاص منتجات الحلويات، والملابس، وكل شيء. لهم مساهمة كبيرة في اقتصاد المدينة. بالإضافة إلى ذلك، فهم لا يساهمون فقط في المدينة ، ولكن أيضًا في اقتصاد البلاد”.

وأكد جنكيز أن السبب وراء تفضيل البلغار الأسواق من مراكز التسوق، هي أنها أرخص قليلًا.