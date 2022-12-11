أنقرة (زمان التركية) – قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إن تركيا تعد بطلة العالم في وفيات السجناء المرضى.

تصريحات جرجرلي أوغلو جاءت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر.

وأوضح جرجرلي أوغلو أن انتهاكات الحقوق مستمرة في تركيا، لا سيما في السجون، فتركيا بطلة العالم في وفاة المرضى المحكوم عليهم والمعتقلين.

وأضاف النائب التركي: “في العام الماضي، كان هناك 39 حالة وفاة في السجون و34 حالة وفاة مشبوهة تم الإعلان عنها على أنها حالات انتحار. وفقًا لتقديراتنا الخاصة، رأينا ما مجموعه 73 حالة وفاة. حتى هذا الرقم يسمح لنا بأن نكون الأول في العالم من حيث وفيات السجناء المرضى”.

كما انتقد جرجرلي أوغلو الخطوات التي اتخذها الوزراء فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في عام 2022.

وتابع جرجرلي أوغلو: “وزارة الظلم ووزير الظلم، بكير بوزداغ، لا يعرفون حدودًا في القسوة والاضطهاد، ولكن بالطبع لا ننسى سلفه عبد الحميد جول، ونمنحه “جائزة الظلم” الثانية لمساهماته في هذه العملية”.

وفي إشارة إلى وجود مؤسستين تُرتكب فيهما انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، قال جرجرلي أوغلو، “أحدهما هو وزارة العدل. والثاني هو لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان. يطلق عليها هيئة التحقيق في مجال حقوق الإنسان، لكنها إحدى المؤسسات التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مكثف بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تحقق فيها أو تدرسها أو تشكك فيها”.