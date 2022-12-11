أنقرة (زمان التركية) – ادعى وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا تعد نموذجا للعالم كله في حقوق الإنسان.

تصريحات تشاويش أوغلو جاءت خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي وافق أمس السبت الـ10 من ديسمبر.

وقال تشاويش أوغلو إن تركيا تواصل تقديم نموذج للمجتمع الدولي في كفاحها ضد جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معاداة الإسلام وكراهية الأجانب والعنصرية.

وأضاف الوزير التركي: “تركيا كانت رائدة في تشكيل مبادرات مهمة على الطاولة حول حقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى، وصلت إلى المحتاجين في هذا المجال بشكلٍ فعّال وسريع”.

وأكد الوزير تشاويش أوغلو في رسالته، أن العالم لا يزال مسرحًا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأزمات إنسانية في مناطق جغرافية مختلفة، وأن هذه الانتهاكات تشكل أيضًا تهديدًا للسلام العالمي.