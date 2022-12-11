أنقرة (زمان التركية) – توفي إثر معاناة مع مرض السرطان، طيار أكدوجان، الموظف السابق في المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية التركية، والذي طرد بمرسوم القانون.

ويُذكر أن أكدوغان المعيل لطفلين، كان يخضع لعلاج من السرطان لفترة من الوقت.

وسيتم دفن جثمان أكدوغان في منطقة يوكاري كافوندور بمنطقة تشوبوك، وسيُصلّى عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر.

وكان أكدوغان يعمل كفني إلكترونيات في مطار أنقرة “إيسنبوغا” وتم تشخيص إصابته بالسرطان بسبب التوتر والحزن الذي عانى منه بعد طرده بموجب 672 قانونًا.

وقال المذيع السابق للتلفزيون التركي الرسمي TRT، سيري إر، في منشور على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: “إن معدل الإصابة بالسرطان والانتحار مرتفع للغاية في أولئك المطرودين بمرسوم قانوني! فقدت حياة أخرى! أصيب طيار أكدوجان -وهو أب لطفلين طُرد بموجب مرسوم قانون- بالسرطان وتوفي في المستشفى حيث كان يعالج”.