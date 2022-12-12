أنقرة (زمان التركية) – أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في التوصل لحل بشأن محطة “زاباروجيا” للطاقة النووية.

كلمات أردوغان جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، فقد تم خلال الاجتماع بحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر أردوغان خلال الاتصال أنهم يواصلون جهودهم لتلبية احتياجات المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني خلال أشهر الشتاء الصعبة.

ومعربًا عن إمكانية توسيع ممر الحبوب ليشمل منتجات غذائية مختلفة وسلعًا أخرى، قال الرئيس أردوغان إنه يأمل في التوصل إلى حل لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وصرح الرئيس أردوغان أنهم قاموا أيضًا بتقييم المساهمات التي يمكن تقديمها لجهود تنفيذ خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأوكراني زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين.