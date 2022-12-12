أنقرة (زمان التركية) – طلب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من تركيا تغيير سياستها تجاه روسيا والامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

تصريحات بوريل جاءت في مقال بعثه إلى البرلمان الأوروبي (AP)، وتم تضمينه في طبعات الأحد للصحف التابعة لمجموعة Funke Media Group.

وكتب بوريل في المقال أن سياسة تركيا المتمثلة في عدم المشاركة في الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا هي مصدر قلق متزايد.

وفي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وتركيا عضوان في الاتحاد الجمركي، أكد بوريل أن هذا يضمن حرية الاستخدام المزدوج لحركة البضائع للأغراض المدنية والعسكرية.

وذكر بوريل أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من احتمال انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب حرية حركة المنتجات.

وحذر بوريل من أن تركيا يجب ألا تقدم حلولاً مؤقتة لروسيا، وبما أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن تمتثل جميع الدول المرشحة للإجراءات المتفق عليها.

وقال بوريل إن تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين تركيا وروسيا في خضم حرب أوكرانيا هو أيضًا مصدر قلق، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي نقل مخاوفه وتوقعاته إلى نظرائه الأتراك عدة مرات وسيعبر عن ذلك على كل المستويات.

يذكر أنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس أردوغان اليوم مع الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتفاقية ممر الحبوب.

في 17 نوفمبر، أُعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد اتفاقية ممر الحبوب بين روسيا وأوكرانيا. انتهت الصفقة في 19 نوفمبر. على الرغم من إعلان روسيا عن عودتها إلى الاتفاقية، أعلن الرئيس بوتين أنه يحتفظ بالحق في الانسحاب من الاتفاقية.

وبفضل الاتفاقية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول في يوليو بمبادرة من تركيا والأمم المتحدة، تم نقل 9.7 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية إلى الأسواق العالمية من الموانئ الأوكرانية حتى منتصف نوفمبر.