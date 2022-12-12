أنقرة (زمان التركية) – تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة أقوى جوازات سفر في العالم ضمن مؤشر “باسبورت إندكس” الخاص بشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ويمكِّن جواز السفر الإماراتي حامله من دخول 180 دولة بدون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة يتم الحصول عليها فور الوصول.

وتضمنت المراتب العشرة الأول بالقائمة كل من ألمانيا والسويد وفنلندا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا ولوكسمبرج.

وتشارك تركيا المرتبة 38 مع روسيا، حيث بإمكان حامل جواز سفر الدولتين الدخول إلى 123 دولة دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة يحصل عليها فور الوصول. ويضطر حامل جواز السفر التركي الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول 75 دولة.

وتذيلت الأرجنتين القائمة.

هذا وأكدت الدراسة أن جوازات السفر ازدادت قوة هذا العام بالتزامن مع إلغاء قيود كورونا.