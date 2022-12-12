أنقرة (زمان التركية) – كشفت إحصاءات المتقدمين على إعلان نشرته وزارة الصحة التركية عبر مكتب التوظيف عن الأبعاد التي بلغتها أزمة البطالة.

وفي مدينتَي “أورفة” و”أديامان” تقدم أكثر من 82 ألف شخص من بينهم 13 ألف خريج جامعي لشغل وظائف عمال نظافة وأمن.

وبلغ عدد خريجي الجامعة المتقدمون لشغل وظائف عمال النظافة في المدينتين نحو 10 آلاف و300 شخص.

وفي مدينة أديامان أعلنت وزارة الصحة عن فتحها وظائف لتعيين 41 عامل نظافة و26 عامل أمن.

وتقدم نحو 18 ألف و552 شخص من بينهم 3949 خريج جامعي لشغل 41 وظيفة عامل نظافة.

وفي السياق نفسه تقدم 2462 شخص من بينهم 949 خريج جامعي لشغل 26 وظيفة عامل أمن.

وشهدت مدينة أورفة وضع مشابه، حيث تقدم 54 ألف و301 شخص من بينهم 6351 خريج جامعي لشغل 189 وظيفة عامل نظافة، بينما تقدم 5 آلاف و910 شخص من بينهم 1503 خريج جامعي لشغل 120 وظيفة عامل أمن.