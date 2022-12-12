أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تركيا أصبحت مرة أخرى البطل من بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 137.1 في المائة في العام الماضي.

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بيانات تضخم الطاقة لشهر أكتوبر.

ووفقًا للبيانات التي تظهر تغير أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وأسعار الوقود في العام الماضي، أصبحت تركيا رائدة بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بزيادة قدرها 137.1 في المائة.

وبلغ متوسط ​​تضخم الطاقة في الاتحاد الأوروبي 38.7٪، وبلغ متوسط ​​دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 28.1٪، ومتوسط ​​دول مجموعة السبع 25.3٪.

وبعد تركيا، تعد هولندا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الحرب الأوكرانية الروسية. معدل تضخم الطاقة لسنة واحدة في هولندا هو 99.8٪. تم حساب تضخم الطاقة في ألمانيا بنسبة 43.6٪. وبهذه النسبة، كانت ألمانيا أعلى من متوسطي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفقًا أيضا لأبحاث تضخم الغذاء التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصلت تركيا إلى القمة في أكتوبر بزيادة سنوية قدرها 99 في المائة في أسعار المواد الغذائية.

وجاءت المجر بعد تركيا بنسبة 42.9 في المائة، تليها ليتوانيا بنسبة 33.7 في المائة ولاتفيا بزيادة قدرها 29.5 في المائة. وفقًا لبيانات التضخم لشهر نوفمبر التي أعلنها معهد الإحصاء التركي في 5 ديسمبر، كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية 102.55.