أنقرة (زمان التركية) – أدلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، عقب مؤتمر “مجموعة التخطيط التركية الجزائرية المشتركة”.

وذكر جاويش أوغلو أن المؤتمر شهد متابعة القرارات التي تم اتخاذها خلال مؤتمر مجلس التعاون رفع المستوى الذي عُقد في مايو الماضي بالعاصمة التركية، أنقرة، ومناقشة إمكانات التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والثروة السمكية والصناعة والطاقة والنقل البحري والصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم.

وأكد جاويش أوغلو أن التجارة الثنائية بين البلدين شهدت ارتفاعا بنحو 30 في المئة مقارنة بالعام السابق وأنها ستتخطى 5 مليار دولار خلال العام الجاري مفيدة أنهم سيواصلون اتخاذ شتى الإجراءات للوصول إلى حجم التجارة المستهدف بين الدولتين والمقدر بنحو 10 مليار دولار وأن افتتاح بنك الزراعة في الجزائر سيسهم في هذا الأمر.

وأضاف جاويش أوغلو أن الجزائر تطرح فرص مهمة للغاية في مجال الزراعة قائلا: “بحثنا التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار. حاليا تجاوز عدد الشركات التركية في الجزائر حاجز 1400 شركة وأن حجم الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوز 5 مليار دولار. لا نعمل سويًّا على تعزيز حجم تجارتنا فقط، بل لإيصال استثماراتنا هنا إلى 10 مليار دولار”.

وأوضح جاويش أوغلو أن العالم يشهد أزمة طاقة بالوقت الراهن مشيرا إلى بلوغ التعاون في مجال الطاقة بين البلدين أبعادًا مختلفة تشمل تجارة الغاز الطبيعي والتعدين وأعمال التنقيب المشتركة.

وتطرق جاويش أوغلو إلى الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين مفيدا أنه سيتم افتتاح مراكز ثقافية متبادلة في كل من الجزائر وإسطنبول.

وأكد جاويش أوغلو أنهم يسعون لافتتاح مركز “يونس إمرة” بالجزائر خلال عام 2023 وإطلاق مدرسة وقف المعارف التركي في أقرب وقت ممكن.

وأكد جاويش أوغلو أنهم يطورون التعاون مع الجزائر فيما يخص القنصليات قائلا: “سنتولى تعيين قنصل للقنصلية التي سنفتتحها في مدينة “زهران” بأقرب وقت ممكن. استثماراتنا تتزايد بشكل كبير في “وهران” وهذا سيخدم شركاتنا ومواطنينا والأشقاء الجزائريين في وهران”.

هذا وصرح جاويش أوغلو أن تركيا والجزائر تتشاركان الموقف نفسه فيما يخص القضية الفلسطينية وأن موقفهما لن يتغير أبدا قائلا: “ندعم بشكل قوي جهود الجزائر لإقرار اتفاق بين الأطراف الفلسطينية. ونتفق مع الجزائر بشأن التوصل للاستقرار والسلام الدائم في ليبيا”.