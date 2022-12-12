أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الثقافة والسياحة السابق، أرتورغرول جوناي، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحا للمرة الثالثة، إلا إذا كانت هناك انتخابات مبكرة.

تصريحات جوناي أحد الأسماء ذات الخبرة في السياسة التركية، جاءت عبر تدوينة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قاصدا منها تنبيه المعارضة إلى هذه القضية.

وأوضح جوناي أن السيد أردوغان انتخب مرتين بنفس الطريقة، ووفقًا للدستور، لا يمكن أن يكون مرشحًا إلا إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف جوناي: “الآن، إذا لم يحسب أي من الانتخابين السابقين وأصبح مرشحًا مرة أخرى وتم انتخابه، فهذا يعني أنه سيقتنص الفرصة من المادة 116 من الدستور.. آمل أن تكون المعارضة على علم بذلك”.

وسأله أحد متابعيه: “سيدي الوزير ، هل عبارة” إعادة الانتخاب “تعني نفس معنى “الانتخابات المبكرة “التي تتم قبل فترة وجيزة من الانتخابات؟”

وأجاب جوناي عليه قائلا: “وفقًا للمادة 116، إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات قبل انتهاء مدتها، يكتسب الرئيس أيضًا الحق في الترشح مرة أخرى، نظرًا لأن مدته لم تنتهِ. ومع ذلك، يجب أن يكون قرار “الانتخابات المبكرة” الذي تم اتخاذه قبل وقت قصير من التاريخ العادي خارج هذا النطاق”.

كما تنص المادة 101 من الدستور على أن “رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب من بين المواطنين الأتراك الذين أتموا سن الأربعين وأكملوا تعليمهم العالي ومؤهلين للانتخاب كأعضاء في البرلمان. مدة ولاية الرئيس خمس سنوات. يمكن انتخاب أي شخص رئيسًا لمرتين كحد أقصى”.

وفي المادة 116 من الدستور، التي أشار إليها جوناي: “إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الدورة الثانية لرئيس الجمهورية، يمكن للرئيس أن يكون مرشحًا مرة أخرى”.

وانتخب أردوغان رئيسًا مرتين قبل ذلك. وفقًا للدستور، نظرًا لأنه تم انتخابه مرتين من قبل، لا يمكن أن يكون مرشحًا مرة أخرى ما لم يتم اتخاذ قرار “انتخابات مبكرة“.