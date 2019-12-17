“التحكيم الدولي” يوقف دعاوى قضائية ضد مجموعة إيبك الإعلامية في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أصدر مجلس التحكيم الدولي قرارا بوقف الدعاوى القضائية القائمة في تركيا ضد مجموعة كوزو – إيبك الإعلامية، وعائلة إيبك، ولم تقدم السلطات التركية أية طعون على هذا القرار.

وعبر تويتر نشر الصحفي، توران جورور يلماز، تغريدة ذكر خلالها أن مجلس التحكيم الدولي اتخذ قرارا بإيقاف القضايا القائمة ضد مجموعة كوزو- إيبك وعائلة إيبك داخل تركيا.

من جانبه علق حمدي أكين إيبك رئيس مجلس إدارة مجموعة كوزو – إيبك، على تغريدة جورور يلماز قائلا: “نعم، هذا صحيح”.

وكانت شركة إيبك الاستثمارية البريطانية، التي تمتلك حصة في مجموعة كوزو- إيبلك، قد رفعت دعوى تعويضات ضد السلطات التركية لدى مجلس التحكيم الدولي طالبت خلالها بتعويضات بقيمة 6 مليارات دولار. وقضى مجلس التحكيم الدولي بإيقاف الدعاوى القضائية القائمة ضد مجموعة كوزو- إيبك وعائلة إيبك داخل تركيا.

وكان النائب العام قد قدم للمحكمة المطالعة الإضافية في القضية التي يُحاكم ضمنها 20 شخصا، من بينهم رئيس مجلس إدارة مجموعة كوزو- إيبك، أكين إيبك، وشقيقه جعفر تكين إيبك، ووالدته ملك إيبك.

وطالب النائب العام بحبس جعفر تكين إيبك 35 عاما بتهمة “مخالفة قانون الضرائب” و9 سنوات بتهمة ”تزوير مستند خاص”، بعدما طالب في وقت سابق بحبسه 90 عاما، ليصل بهذا إجمالي فترة الحبس المطالبة بحق إيبك إلى 134 عاما؛ في حين أنه طالب النائب العام بحبس ملك إيبك، والدة أكين إيبك، 20 عاما ضمن القضية عينها.

كانت الشرطة التركية داهمت عام 2015 مقر مجموعة إيباك الإعلامية في إسطنبول بعنف شديد للغاية وقطعت البث المباشر لقناة “بوجون” التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى إصابة عشرات الصحفيين العاملين لديها بجروح واعتقال عدد آخر منهم.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، رفض القضاء البريطاني طلب تقدمت به تركيا لإعادة حمدي إيباك على خلفية اتهامه بالمشاركة في تدبير المحاولة الانقلابية، وقالت إن الإدانات الصادرة ضده سببها سياسي وليس جنائي.

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