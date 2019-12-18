آداب بنات عين شمس ومجلة حراء تحتفلان بيوم اللغة العربية

القاهرة (زمان التركية)ــ أحيت كلية البنات للآداب بجامعة عين شمس، اليوم العالمي للغة العربية بفاعلية نظمتها بالتعاون مع مجلة (حراء) الثقافية تحت عنوان “اللغة العربية والنشر العلمي”.

شارك في الاحتفالية اليوم الأربعاء، رؤساء الأقسام بكلية البنات، وعدد من الباحثين المهتمين باللغة العربية، وطالبات الكلية.

الأستاذ الدكتور جمال الدهشان أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية السابق بجامعة المنوفية، تحدث عن دور وأهمية معامل التأثير العربي في خدمة اللغة العربية وإثراء البحث العلمي.

كما تناولت الأستاذة الدكتورة سلوى حمادة أستاذ المعلوماتية وحوسبة اللغة، الصعوبات والتحديات التي تواجه المهتمين باللغة العربية في ظل التقدم التكنولوجي، وكيف يمكن التغلب على تلك الصعوبات والتحديات.

أما عن دور النشريات العلمية والفكرية والثقافية والفنية ودورها في النهوض باللغة العربية، فقد تناولها الأستاذ صالح القاضي رئيس قسم الترجمة بمجلة حراء من خلال كلمته المعنونة: “إسهام المجلات الدولية في إثراء اللغة العربيه وآدابها مجلة حراء نموذجا”.

وألقى الأستاذ الدكتور خالد فهمي أستاذ العلوم اللغوية بجامعة المنوفية والخبير بمجمع اللغة العربية، كلمة تحت عنوان: اللسان العربي وسؤال المستقبل “براءة في محدادت العالمية”.

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