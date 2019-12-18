الكونجرس يقر ميزانية دفاعية تتضمن هذه العقوبات على تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أقر الكونجرس الأمريكي قانون مخصصات الدفاع الوطني لعام 2020، الذي يقترح فرض عقوبات على تركيا، فيما أبدت أنقرة انزعاجا بالغا واعتبرت الكونجرس يعادي تركيا، وهددت باتخاذ إجراءات.

ويدعو القانون الذي صوت عليه مجلسي النواب الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400، كما يحظر القانون تزويد تركيا بمقاتلات F 35.

ويحظر القانون نقل مقاتلات F 35 إلى تركيا التي تم تعليق مشاركتها في المشورع وفي برنامج تدريب الطياريين رغم كونها أحد الشركاء المنتجين لها وذلك بسبب شرائها منظومة S 400 الروسية.

ويصف القانون شراء تركيا لمنظومة S 400 بأنه عملية شراء على مستوى مهم أبرمت مع قطاع الدفاع الروسي مشددا على ضرورة فرض عقوبات على تركيا بموجب القانون الأمريكي. ولم يحدد القانون جدولا زمنيا للعقوبات.

ويحظر القانون بشكل خاص التعاون مع روسيا على الصعيد العسكري، لكنه تضمن عقوبات على مشروع خط الغاز الثاني “السيل التركي” الذي سيفتتحه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الثامن من يناير/ كانون الثاني بمدينة إسطنبول والذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

من جانبها اتهمت وزارة الدفاع التركية الكونجرس بمعادات تركيا من خلال “منعه بشكل غير عادل مشاركة بلادنا في برنامج F 35 رغم وفائها بكامل التزاماتها، وتجديد الدعوة لفرض عقوبات ضد بلادنا فيما يتعلق بشرائنا منظومة S 400 الدفاعية، وكذلك إدراج السيل التركي في مشروع القانون”.

وذكرت في البيان الصادر عنها اليوم إنها ستتخذ التدابير الضرورية، وقالت “نذكر مرة أخرى، أن لغة التهديد والعقوبة لن تثني تركيا أبدا عن اتخاذ خطوات لازمة لضمان أمنها القومي. لا ينبغي لأحد أن يشك في أن تركيا ستتخذ التدابير الضرورية حيال الخطوات المتخذة ضدها”.

وفي السياق ذاته قالت الخارجية التركية إنها سترد على “المبادرات المناهضة لتركيا” وأكدت أن “لغة التهديد والعقوبات لن تثني تركيا قط عن اتخاذ خطوات حازمة للمحافظة على أمنها القومي”.

وتضمن مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2020 أيضا خطوات لرفع الحظر المفروض على قبرص، في خطوة داعمة للجزيرة المنقسمة أمام تركيا.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد نشر تغريدة عبر تويتر الأسبوع الماضي أشار خلالها إلى تناوله للمطالب الواردة بقانون الموازنة وأنه سيوقع عليه فور تمرير الكونجرس له.