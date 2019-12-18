حليف أردوغان: داود أوغلو وباباجان يقودان مؤامرة على تركيا

أنقرة (زمان التركية) – اتهم دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان الذي يؤسس لحزب جديد، بالتآمر على تركيا.

دولت بهتشلي أطلق تصريحات داعمة لحليفه الرئيس رجب أردوغان، الذي يعاني من فقدان شعبيته على الساحة السياسية.

زعيم الحركة القومية المتحالف قال في بيان كتابي: “إن هؤلاء كما أنهم لن يقدموا شيئا في الماضي كذلك لا يمكنهم أن يقدموا أي شيء في المستقبل، وليس لهم أي حق في تقديم مقترحات لمستقبل تركيا”.

أضاف معبرا عن رأيه في الأحزاب الجديدة ومؤسسيها “محاولات تأسيس حزب جديد أمر لا حاجة له من الناحية السياسية والمجتمعية بالنسبة لتركيا. إنهم عملاء باعوا أنفسهم بمقابل زهيد لتنفيذ مؤامرة على تركيا”.

وأعلن رئيس الوزراء الأسبق، داود أوغلو عن تأسيس حزبه “المستقبل” يوم الجمعة الماضي، ومن المنتظر أن يعلن علي باباجان عن حزبه الجديد مطلع العام القادم، وفق ما كشف في حوار تلفزيوني.

وأكد بهتشلي أن حزبه سيدعم تحرك حكومة حزب العدالة والتنمية لإرسال قوات إلى ليبيا إذا لزم الأمر، قائلًا: “إذا لزم، إرسال الجنود إلى ليبيا هو مسألة بقاء في الوقت نفسه، وسيقدم حزب الحركة القومية دعمه لهذا التحرك”.

وكان الرئيس رجب أردوغان قال إن بلاده على استعداد لإيفاد قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك رسميًا.

يشار إلى دولت بهتشلي يعاني من تدهور في حالته الصحية، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي؛ لا يعلق على أي أحداث أو تطورات إلا من خلال بيانات صحافية كتابية، دون أن يظهر في وسائل الإعلام أو الصحف.