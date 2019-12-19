تركيا.. حبس 3 رؤساء بلديات أكراد وإخلاء سبيل اثنين

أنقرة (زمان التركية) – عزلت السلطات التركية ثلاث رؤساء بلديات في مدينة موش شرقي تركيا، جميعهم منتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وذلك في إطار تحقيقات “دعم الإرهاب” القائمة ضدهم.

وألقت قوات الأمن التركية يوم الثلاثاء القبض على خمس رؤساء لثلاث بلديات كردية، وبعد التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة تم الحكم بحبس ثلاثة وإخلاء سبيل اثنين، كما صدر يوم الأربعاء قرار بتعيين وصاة على البلديات الثلاثة.

وقضت المحكمة بإخلاء سبيل رئيسة بلدية بولانيك، أيلام ساروجا، ورئيس بلدية فارتو، محمود يالشين، ورئيس بلدية أرانتبه، ديلافار كسيك، مع إخضاعهم للرقابة القضائية وحبس الرئيس المشارك لبلدية بولانيك، عدنان توبشو، والرئيسة المشاركة لبلدية فارتو، أولكو كارا أصلان، بتهمة “الترويج لتنظيم إرهابي” وإرسالهما إلى سجن موش.

وتم تعيين محافظ فاترو، ارتوغرول افجي، رئيسا لبلدية فارتو، ومحافظ بولانيك، محمد إليدي، رئيس للبلدية هناك، إضافة إلى مَهمة تسيير الأعمال في بلدية بلدة اران تابا التابعة للمحافظة.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي تم اعتقال العديد من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صوليو الشهر الماضي أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء.

تشير البيانات الواردة إلى أن عمرو وجيهان وعثمان تم تعينهم في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، وعقب الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار أعدت الإدارة الجديدة المنتخبة مذكرة بحق جهاد وعثمان جان لحصولهم على رواتب بدون الذهاب إلى العمل من ثم أقدمت على فصلهم من مناصبهم.

وأوضح صويلو أن السلطات التركية ألقت خلال تلك الفترة القبض على 261 ألفًا و700 شخص بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وأصدرت بحق 91 ألف و287 منهم قرارت اعتقال.

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