عزل ترامب بتصويت تاريخي لمجلس النواب.. ما مصير الرئيس الأمريكي؟

واشنطن (زمان التركية)ــ وافق مجلس النواب الأمريكي، على عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، بعد تصويت تاريخي بالأغلبية على تهمتين موجهتين إلى ترامب هما “سوء استعمال النفوذ” و”عرقلة عمل الكونجرس”.

وندد الرئيس دونالد ترامب بالتصويت ضدّه في مجلس النواب، متهّمًا النواب الديموقراطيين الذين يهيمنون على المجلس، بأنّهم مدفوعون بـ”الحسد والحقد والغضب”، و”يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين” الذين انتخبوه رئيسًا للولايات المتحدة في 2016.

عقب موافقة مجلس النواب مساء الأربعاء، على عزل ترامب، يتبقى القرار الحاسم بيد مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع البدء بمحاكمة في يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا للسيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، على أن يعلن عن تاريخ الجلسة الأسبوع المقبل، حسب تقرير لشبكة (سي إن إن).

لكن مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون، الذين أكّدوا أنّهم يعتزمون تبرئة ترامب من التهمتين الموجهتين إليه.

وينص الدستور الأمريكي وبالتحديد الفقرة الثالثة من المادة الثانية، على أن ترسل القضية إلى مجلس الشيوخ، إذ ينص الدستور على أن «لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين».

ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدّعون عامّون بينما يكون مجلس الشيوخ أعضاء بهيئة المحلفين. ويجب أن يصوّت ثلثيهم بالإدانة، وبالقيام ببعض الحسابات فيجب أن يكون عددهم 67 سيناتوراً على أقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 يسناتوراً جمهورياً أن يصوت لإدانة ترامب، على افتراض بأن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضاً.

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