24 ديسمبر 2019

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اشتعال حرائق غابات متزامنة في 22 منطقة بطرابزون شمال تركيا

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, تركيا
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اشتعال حرائق غابات متزامنة في 22 منطقة بطرابزون شمال تركيا
gazeteciler

طرابزون (زمان التركية) – اندلعت حرائق متفرقة في 22 منطقة في 10 بلدات تابعة لمدينة طرابزون شمال تركيا، بشكل متزامن، وساهم في ذلك موجات الرياح السريعة بالمدينة.

حرائق الغابات التي اندلعت في بلدة تشاي كارا، وصلت إلى المناطق السكنية، مما دفع فرق الإطفاء للتدخل للسيطرة عليها.

ولاية طرابزون أوضحت أن الحرائق اندلعت في مناطق الغابات في 22 منطقة متفرقة في 10 بلدات تابعة للمدينة، وأعلنت تشكيل فريق أزمات.

أما بلدة أرسين، فقد شهدت اندلاع حرائق في حي جونايجا، بشكل مجهول، الامر الذي دفع إلى تحرك سريع من فرق الإطفاء ومديرية المنطقة للغابات، ومديرية الكوارث الطبيعية والطوارئ.

التقارير الأولية تشير إلى اندلاع الحرائق في نحو 50 هكتارًا من الغابات بينما تتواصل جهود فرق الإطفاء للسيطرة عليها.

kanun
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