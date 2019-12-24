24 ديسمبر 2019

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فئات من الليرة التركية ستصبح بلا قيمة في 2020

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فى :آخر الأخبار, اقتصاد
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فئات من الليرة التركية ستصبح بلا قيمة في 2020
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية)ــ دعا البنك المركزي التركي المواطنين، إلى استبدال العملات النقدية الصادرة قبل 15 عامًا، قبل انتهاء مدة سريانها.

المركزي أوضح أن العملات فئة (E 8) الصادرة عام 2004 سينتهي تداولها مطلع العام 2020.

وتضم (E 8) فئات موقوف طباعتها منذ عام 2010 وهي: (ليرة، 10 ليرات، 20 ليرة، 50 ليرة، 100 ليرة).

ووفق بيان صدر سابقًا عن البنك المركزي، هناك 21 مليون ورقة نقدية بقيمة 174 مليون ليرة تركية، يجب استبدالها قبل أن تصبح بلا قيمة.

وأزالت تركيا بداية منذ عام 2005، ستة أصفار من العملة، وبدء منذ ذلك العام تداول الليرة التركية الجديدة.

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