كم تبلغ زيادة رسوم جوازات السفر ورخص القيادة في تركيا؟

أنقرة (زمان التركية) – اعتبارًا من عام 2020 القادم، سترتفع رسوم استخراج جواز السفر ورخص القيادة والغرامات المرورية ورسوم الهواتف المحمولة القادمة من الخارج برفقة المسافر بنحو 22.58 في المئة.

ونشرت الصحيفة الرسمية البيان العام لقانون الضرائب الصادر عن وزارة الخزانة والمالية بتوقيع الرئيس رجب أردوغان، متضمنا نسبة الزيادة الجديدة في الضرائب والرسوم.

وبموجب ذلك سترتفع رسوم استخراج جواز السفر الساري حتى 10 أعوام من 812 إلى 915 ليرة تركية.

كذلك ستزيد رسوم استخراج رخصة قيادة فئة “ب” إلى 751 ليرة بعدما كانت تبلغ 613 ليرة تركية.

وستزيد رسوم تسجيل الهاتف المحمول الذي يدخل به المسافر إلى تركيا، من 1.500 إلى 1.837 ليرة تركية.

وأعادت الحكومة التركية تقييم الزيادة المفروضة على ضريبة السيارات لتنخفض إلى 12 بالمئة، استنادا إلى الصلاحية التي يمنحها قانون ضريبة المركبات رقم 197.

ويدخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

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