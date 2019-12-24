مزاعم بانضمام برلماني لحزب علي باباجان

أنقرة (زمان التركية) -قال تقرير إن النائب المستقل أرهان أسطة، سينضم إلى الحزب الجديد الذي يؤسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان.

وذكرت وكالة أنباء “طرفسيز” أن البرلماني عن مدينة سامسون، أرهان أسطة، سينضم إلى حزب علي باباجان.

وأرهان أسطة، اقتصادي وخبير تخطيط، انتخب نائبا في البرلمان من حزب الحركة القومية عن مدينة سامسون في الدورات البرلمانية 25 و26 و27، ومؤخرا تم فصل أسطه من صفوف حزب الحركة القومية.

وشغل أسطة منصب نائب رئيس تكتل نواب حزب الحركة القومية لعامين، وصوت لصالح المقترح الخاص بإلغاء شرط انتظار بلوغ سن التقاعد بالنسبة للموظفين الذين أكملوا فترة العمل المطلوبة.

ولا تتوقف التنبؤات حول مؤسسي حزب علي باباجان الجديد، بينما لم يعلن حتى الآن رسميًا عن مؤسسي الحزب أو اسمه.

وكانت صحيفة (يني شاغ) تحدثت عن أن البرلماني التركي مصطفى يانار أوغلو، المستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم سيكون ضمن الأعضاء المؤسسين لحزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.

وكان يانار أوغلو المستقيل من الحزب الحاكم في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتبر في وقت سابق إن أهداف باباجان تتوافق أكثر مع مفهومه السياسي، قائلا: “باباجان يتحدث عن تيار يقوم على الكوادر لا على قائد. وسيضم جميع طوائف المجتمع. من يؤمن بالسياسة النظيفة ويحلم بتركيا الحرة سيقدر على نقل تركيا إلى مرحلة سليمة”.

وكشف علي باباجان في حوار تلفزيوني أنه سيعلن عن حزبه الجديد مطلع العام المقبل، فيما أعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تأسيس حزبه السياسي الجديد “المستقبل”.

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