ارتفاع أسعار الخيار في تركيا بنسبة 100%

أنقرة (زمان التركية) – أثر طقس الشتاء البارد على إنتاج المزارعين من نبات الخيار في تركيا، مما تسبب في ارتفاع سعره بنسبة مئة في المئة.

وقال نائب رئيس غرفة بائعي السوق في أدرنة، مراد يوكسال، أن إنتاجية الخيار بالصوبات الزجاجية تراجعت تزامنا مع برودة الجو، مشيرا إلى ارتفاع سعر الخضار بنحو مئة في المئة خلال ثلاثة أيام.

وأرجع يوكسال سبب ارتفاع أسعار الخيار إلى تراجع إنتاجيته، مفيدا أن إنتاجية الصوبة الزجاجية تراجع من 500 كيلوجرام إلى 250 كيلوجرام تزامنا مع برودة الجو وأن سعر الخيار ارتفع من 3 ليرات إلى 6 ليرات.

وأكد يوكسال أن البائعين في الأسواق يمرون بأيام عصيبة، موضحًا أن المواطنين يعزفون عن الذهاب للأسواق عند ارتفاع أسعار السلع، قائلا: “لسنا سعداء بالمبيعات، ونعتبر أنفسنا حققنا المستحيل عندما تعادل المبيعات النفقات. نواجه أياما عصيبة”.

–