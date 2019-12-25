استقالات جديدة في صفوف حزب العدالة والتنمية

كيريك قلعة (زمان التركية) – شهدت مدينة كيريك قلعة وسط تركيا بالقرب من العاصمة أنقرة، استقالة عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية الحاكم في المدينة.

وقدم كلا من حيدر بوزدمير عضو حزب العدالة والتنمية بمدينة كيريك قلعة، وخليل عوان أمين الوحدة الحزبية في بلدة كاراكاتشيلي، وحسين شانول أمين الوحدة الحزبية في بلدة ياخشيهان.

منسق المنطقة المركزية لحزب العدالة والتنمية مصطفى نجاتي إيشيك، نظم مؤتمرًا صحافيًا في مقر الحزب بالمدينة، أوضح خلاله أنهم قرروا مواصلة خبراتهم في مجالات مختلفة بعد أن أجروا الاستشارات اللازمة، وأضاف: “أتمنى أن تكون قرارات مؤتمرنا وسيلة خير لمدينة كيريك قلعة ولدولتنا”.

وقال أمين حزب العدالة والتنمية في المدينة: “لقد استقال ثلاثة من رفقاء دربنا الأعزاء من مناصبهم. وأتوجه بالشكر لهم عن المجهودات العظيمة التي قدموها لحزبنا”.

وتتوالى الاستقالات من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد أن بدأت بإعلان نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان استقالته من الحزب ومن بعده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو وتوجههما لتأسيس حزبين سياسيين معارضين.

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