الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية أخرى

إدلب (زمان التركية) – حاصرت قوات الجيش السوري، نقطة مراقبة تركية جنوب إدلب، وتحقق تقدمًا في المنطقة بشمال سوريا، بدعم من مقاتلات حربية روسية، وميليشيات إيرانية.

وأوضحت الوكالة أن نقطة مراقبة تابعة للقوات المسلحة التركية، في ريف مدينة معرة النعمان، باتت محاصرة من قبل قوات الحكومة السورية، وعدد من الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، بالمنطقة التي ينشط بها عناصر “هيئة تحرير الشام”،.

الوكالة أكدت أن القوات السورية تواصل التقدم باتجاه مدينة معرة النعمان، وفرضت حصارًا كاملًا على نقطة المراقبة التركية الموجودة بالقرب من قرية صرمان.

وحقق جيش النظام السوري والمليشات الإيرانية الداعمة له تقدما كبيرا في ريف معرة النعمان، إذ سيطروا منذ الخميس الماضي على أكثر من 30 بلدة ويتقدمون نحو مدينة معرة النعمان والطريق الدولي الرابط بين مدينة حلب في الشمال ودمشق في الجنوب.

وأصبحت نقطة المراقبة التركية في الصرمان ثاني النقاط المحاصرة من الجيش في الشمال السوري، بعد نقطة مراقبة مدينة مورك القريبة في ريف حماة الشمالي، والمحاصرة منذ أغسطس/ آب الماضي.

–