حزب السعادة مشروع قناة إسطنبول لا يمكن أن ينافس قناة السويس

أنقرة (زمان التركية) – اعتبر رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، أن مشروع قناة إسطنبول استثمار خاطئ لكن حكومة حزب العدالة والتنمية لن تعدل عن تنفيذه.

واعتبر كرم الله أوغلو إن الفشل سيكون مصير مشروع قناة إسطنبول، قائلا: “يمكن تنفيذ المشروع حتى نقطة محددة، لكن لا يمكن له يستمر بدون دعم الدولة ماليا.. دعم الدولة لن يكفي إلا لـ5 أو 10 سنوات فقط، فماذا بعده.. هذا المشروع لن يمثل حلا لإسطنبول ولكن لا يمكن أن تكون تلك القناة مثل قناة السويس وقناة بنما”.

وأكد كرم الله أوغلو أن مشروع قناة إسطنبول استثمار خاطيء قائلا: “السيد الرئيس يقول بأنه يرضى بأن تتضرر الدولة من هذا المشروع في سبيل صالح الشعب!! هل هذا المشروع سيكون لصالح الشعب أم أن الأرباح المتحصلة منه ستذهب إلى أشخاص معينين؟”.

لن يعدلوا عن المشروع

وواصل كرم الله أوغلو حديثه قائلا: “روسيا وبلغاريا ورومانيا في كفة والعالم بأسرة في كفة أخرى. الغاز الطبيعي والنفط ينتقل بخطوط أنابيب عبر روسيا. من سيستخدم البحر الأسود ولماذا؟ كما يتوجب على السفن إضافة 1500-2000 كيلومتر لمسارهم في حال عدم استخدامهم قناة باناما وقناة السويس. هذه ليست استثمارات صائبة بل استثمارات خاطئة، لكنهم لن يعدلوا عنها لوجود ريع”.

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