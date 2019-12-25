محكمة رومانية ترفض تسليم خصوم أردوغان

بوخارست (زمان التركية) – أفرجت السلطات الرومانية عن فاتح جورصوي، رئيس مجلس إدارة مدارس “Lumina” التابعة لحركة الخدمة التركية، بعد التحقيق معه، على خلفية طلبات من السلطات التركية بترحيل أفراد ينتمون إلى حركة الخدمة بالمؤسسة التعليمية.

وأصدرت محكمة الاستئناف في بوخارست قرارًا برفض طلب ترحيل وتسليم فاتح جورصوي إلى السلطات التركية.

وكانت السلطات الرومانية في العاصمة بوخارست قد اتخذت الإجراء نفسه، خلال الأسبوع الماضي، ضد المعلمة بشرى شان العاملة في المدرسة نفسها، إلا أن المحكمة أصدرت قرارًا برفض طلب الترحيل والتسليم المقدم من السلطات التركية.

يذكر أن المخابرات التركية تتواطأ مع بعض البؤر داخل الأجهزة الاستخباراتية في الدول التي يتواجد فيها معارضون لنظام الرئيس رجب أردوغان من أجل ترحيلهم إلى تركيا. وقد اعترفت حكومة حزب العدالة والتنمية بإعادة حوالي 100 شخص إلى تركيا من أماكن مختلفة من العالم، منذ انقلاب عام 2016.

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