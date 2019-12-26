استطلاع رأي: “الشعب الجمهوري” يتفوق على حزب أردوغان

إسطنبول (زمان التركية) – قالت نتائج استطلاع رأي حديث، لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إن نسبة الراغبين في التصويت للحزب بالانتخابات، كانت الأعلى في 11 بلدية كبرى، مقابل 7 بلديات كبرى فقط تدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، المسؤول عن الإدارات المحلية، سيد تورون، كشف نتائج استطلاع الرأي الذي يقيس مستوى أداء حزبه في الأشهر التسعة الأخيرة.

تورون أكد ارتفاع نسبة الأصوات المؤيدة لحزب الشعب الجمهوري، مشيرًا إلى تراجع نسبة الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 11 بلدية كبرى.

وفق نتائج الدراسة التي أعدها الحزب المعارض حول رغبة الناخبين في التصويت للأحزاب، فقد حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 32.4% من الأصوات فقط، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 35.1%، أما حزب الحركة القومية المتحالف مع أردوغان فقد حصل على 10%، وحصل حزب الخير على 9.4%، وحصلت الأحزاب الأخرى على 3.2% من الأصوات.

وأوضح نائب رئيس الشعب الجمهوري أن حزبه جاء في المركز الأول في 11 بلدية كبرى تضم نحو 45% من الناخبين، قائلًا: “الناخبون يثقون في أن رؤساء حزبنا قادرون على حل مشكلاتهم”.

وأشار إلى ارتفاع نسبة التأييد لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو من 48.8% إلى 54.5%، وكذلك ارتفاع نسبة التأييد لرئيس بلدية أنقرة منصور يافاش من 50.9% إلى 54.9%.

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