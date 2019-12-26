شركة منسوجات شهيرة في تركيا تطلب تسوية إفلاس

أنقرة (زمان التركية) – تقدمت شركة “Baydemirler” للمنسوجات، المعروفة في تركيا بعلامتها التجارية “Brillant” الأشهر في مجال صناعة المنسوجات، بطلب “تسوية إفلاس” للسلطات القضائية لإعادة هيكلة ديونها.

المحكمة الاقتصادية وافقت على طلب الشركة، وأصدرت قرارًا بإعادة هيكلة ديونها، ومنحها مهلة، مع تعيين مراقبين إداريين وماليين للإشراف عليها.

الشركة أوضحت أنها تعاني من أزمة في السيولة، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة.

وتتوالى أخبار عن أزمات اقتصادية تضرب الشركات والمصانع الكبرى في تركيا واحدة تلو الأخرى، متأثرة بضعف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية إلى 2880 شركة. وفي حال استمرار هذا الوضع فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام.

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