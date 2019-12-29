برلماني كردي: أردوغان تدخل في انتخابات بطريرك الأرمن

إسطنبول (زمان التركية) – اتهم جارو بايلان البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حكومة حزب العدالة والتنمية بالتدخل في انتخابات بطريرك الأرمن في تركيا.

وقال النائب الكردي بايلان مستعرضا وضع الأقليات في تركيا وانتخابات بطريرك الأرمن: “نحن الأرمن والسريان والروم واليهود، عشنا عمليات إبادة ومجازر ومذابح والعديد من الكوارث على مدار تاريخ الجمهورية. لم يتم مواجهة ذلك، لذا تتكرر تلك الجرائم. ولكن هذه المجتمعات عاشت فترة من الراحة في عهد حزب العدالة والتنمية. في الفترة الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية كان هناك تصالح مع الماضي وتحويل للبلاد إلى الديمقراطية. كان هناك لين حقيقي في السياسات تجاه هذه الأقليات. أنا شاهد على ذلك بصفتي شخصا عمل مديرًا لأوقاف الأقليات في تسعينيات الماضي”.

لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة من حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تحولًا في سياسات الدولة تجاه الأقليات، قائلًا: “للأسف تركيا عادت مرة أخرى إلى فترة الظلام. في تلك الفترات يتم تكميم أفواه هذه الأقليات، لا يمكنهم الاعتراض، وعليهم أن يتصرفوا وكأنهم يلاقون معاملة جيدة من الحكومة. نحن نعيش كل ذلك”.

وأكد أن حكومة حزب العدالة والتنمية تدخلت في اختيار بطريرك الأرمن، قائلًا: “عشنا مدة 11 عامًا بدون بطريرك. وفي هذه الفترة تم تعين وصي على البطريركية. تم استحداث منصب جديد، وهو النائب العام للبطريرك، والذي ليس من عاداتنا. لقد أدار البطريركية أرام أتاشيان، كوصي لمدة 10 أعوام”.

وكان عدد من أعضاء الجماعة الأرمينية كانوا قد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات بسبب قرار ورد في مرسوم الانتخابات الصادر عن وزارة الداخلية التركية بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث تضمن إضافة مادة لم ترد قبل ذلك اليوم ضمن شروط الترشح لمنصب بطريرك الجماعة الرومانية، حيث شدد المرسوم على ضرورة انتماء المرشح لفئة أساقفة البطريركية الرومانية في إسطنبول كي يتمكن من الترشح للمنصب.

وفاز ساهاك مشاليان بانتخابات البطريركية الأرمنية في تركيا بدورتها الخامسة والثمانين، حيث حصل مشاليان على 102 صوت من إجمالي 119 صوت متفوقا على منافسه آرام أتيسيان.

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