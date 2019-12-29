حقيقة السيارة التركية محلية الصنع..

أنقرة (زمان التركية) – تبين أن تصميم السيارة التركية التي عرضها الرئيس رجب أردوغان يوم الجمعة على أنها صناعة تركية، سبق أن عرض في عام 2017 في مدينتي جينيف وشنغهاي من قبل منتج صيني.

السيارة التي أعلن أردوغان قبل أيام، أنها سيارة كهربائية محلية الصنع بالكامل، تسببت في موجة كبيرة من الجدل حولها، خاصة وأن رئيس حزب السعادة الإسلامي تمل كرم الله أغلو، أكد قبلها بيوم أن نموذج السيارة المعروض إنتاج إيطالي وليس تركيًّا.

مشروع السيارة حسب الروايات الصادرة عن مسؤولين من حكومة حزب العدالة والتنمية، يتم العمل عليه بأيادي تركية خالصة منذ سنوات طويلة.

إلا أنه تبين أن التصميم المستخدم في السيارة تم عرضه في أحد معارض السيارات في مدينة جينيف عام 2017، لصالح منتج صيني.

موقع “ototeknikveri.com” التركي المتخصص في مجال السيارات، أوضح في خبر سابق بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2017، أن الشركة المصممة للنموذج “Pininfarina” عرضته بأحد المعارض الخاصة بالسيارات في مدينة شنغهاي الصينية، وقد تم عرض نموذج أكثر تحديثًا منه في الصين أيضًا عام 2018.

موقع “moto1.com” المتخصص في السيارات والذي يقدم خدماته باللغة الإنجليزية، نشر خبرًا في أبريل/ نيسان 2019، قال فيه: “شركة “Hybrid Kinetic Group” تكشف الستار اليوم عن سيارتيها K550 وK750. كلاهما مصمم من قبل شركة “Pininfarina”. الأولى K550 ذات 5 مقاعد فضية اللون، من طراز Crossover. والثانية الأكبر K750 باللون البرونزي أعلى، وأطول، وتستطيع حمل 7 أشخاص، بفضل وجود 3 صفوف للمقاعد. كلاهما يحمل تصميما مشابها لتصميم H600، ولكن أكبر حجمًا”.

نائب رئيس شعب حزب الخير في مدينة أسكي شهير، أكرم كوجا، قال في منشور له: “اصبروا قليلًا. السيارة تم كشف الستار عنها في عام 2018، من قبل شركة Pininfarina، وتم عرضها على الزائرين في معرض بكين للسيارات، ولكن لم تطلب أي شركة إنتاج سيارات حق إنتاجها. ولكن أردوغان يكشف الستار عنها بشعار TOGG على أنها محلية الصنع”.

وأضاف: “أردوغان بأننا سنشيد المصنع الخاص بهذه السيارة في منطقة جمليك عام 2021، وسيبدأ في الإنتاج عام 2022، وبحد أقصى سنتمكن في عام 2030 من ركوب سيارة محلية وطنية موديل 2020”.

وأوضح رئيس شعب حزب الخير أن مشروع السيارة مجرد شو إعلامي فقط، مشيرًا إلى أن تركيا لا تمتلك البنية التحتية القادرة على شحن هذا النوع من السيارات.

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