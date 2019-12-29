زلزال يضرب ولاية قارص شرق تركيا

أنقرة (زمان التركية)ـ هز زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، منطقة ساريكاميس السياحية في ولاية قارص شرق تركيا.

وأحس سكان ولاية أرضروم والمدن المحيطة بالزلزال الذي وقع في تمام الساعة 14.20 دقيقة. وفق صحيفة حريت.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوة الزلزال بلغت 4.2 درجة على مقياس ريختر.

ونقل موقع (نيوترك بوست) عن الصحيفة أن مركز الزلزال كان منطقة ساريكاميش في قارص كالذي سبق وقوعه في قرية بارماكدير.

ولم يسجل حتى الآن أي خسائر بالأروح أو الممتلكات.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومتر وتسبب في حالة من الذعر بين سكان قارص.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري هز زلزال قضاء “ألطي أيلول” بولاية باليكسير غربي تركيا، بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر. ونشر موتسبب الزلزال في تصدع بعض المباني، من بينها بيت الطالبات في بالكسير.

Burası Balıkesir Kız Kredi Yurtlar Kurumu. Burda meydana gelen deprem sonucu B/1 banyolarda çatlaklar meydana gelmiştir. Herhangi bir sağlık güvencemiz olmadan burada bu şartlar altında hala kalmaya devam ediyoruz. Gereken her şey yapılıyor devlete göre. @yucelyilmazyy #deprem pic.twitter.com/VxtXSck5To — Ayssu (@ayssozkn) December 10, 2019

وفي الرابع من ديسمبر/ كانون الجاري هز زلزال بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر ولاية موغلا الساحلية جنوب غرب تركيا.

وأواخر الشهر الماضي جدد مدير معهد “قنديلي” لدراسات الزلازل في تركيا، البروفيسور خلوق أوزانار، التحذير من الزلزال المدمر الذي ينتظر مدينة إسطنبول.

وزانار أكد أن آخر الدراسات أوضحت أن الزلزال سيكون بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، قائلًا: “من المنتظر حدوث زلزال في قاع بحر مرمرة (غرب تركيا). الحد الأدنى لقوة الزلزال 7.2 درجة على مقياس ريختر. قد يحدث الآن، وقد يحدث خلال 5-20 سنة”.

وقال أوزانار: “منطقة الأناضول تنجرف سنويًا نحو الغرب بمقدار 2.5-3 سنتيمتر سنويًا. هذه السرعة تصل إلى 3.5-4 سنتيمترات في منطقة إيجه (غرب تركيا)”.