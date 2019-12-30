اليونان: سنتجه للمحكمة الدولية لحل أزمة الحدود مع تركيا

أثينا (زمان التركية) – أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن لم يتم التوصل لحل حول أزمة ترسيم الحدود مع تركيا في البحر المتوسط، والتي نشبت مؤخرًا بعد إعلان تركيا ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

تصريحات ميتسوتاكيس جاءت في حوار صحفي مع صحيفة “To Vima” اليونانية، حيث أكد على ضرورة حل الخلاف القائم بين تركيا واليونان فيما يتعلق بترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بينهما في البحر المتوسط وفي بحر إيجه، من خلال الطرق الدبلوماسية.

وقال ميتسوتاكيس: “إن لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، سيتوجب علينا الذهاب إلى القضاء الدولي، مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي”.

وأوضح ميتسوتاكيس أن هناك مشاكل مستمرة بين اليونان وقبرص اليونانية وتركيا، بسبب الحدود البحرية والبرية، مؤكدًا أن الاتفاق الذي وقعت عليه تركيا بشأن ترسيم الحدود مع ليبيا مخالف للقوانين الدولية.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، والتي تمنح أنقرة حق التنقيب عن الغاز الطبيعي في السواحل المقابلة لليبيا، وردا على ذلك طردت اليونان السفير الليبي من أراضيها.

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