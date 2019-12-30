30 ديسمبر 2019

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تركيا.. إخلاء سبيل 6 أشخاص اعتدوا على مستشار المرأة الحديدية

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, تركيا
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تركيا.. إخلاء سبيل 6 أشخاص اعتدوا على مستشار المرأة الحديدية
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – أخلت السلطات التركية سبيل ستة أشخاص كان قد تم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على مراد إيدا المستشار الصحفي لرئيسة حزب الخير ميرال أكشينار صاحبة لقب “المرأة الحديدية”.

وكانت قوات الأمن التركية قد لاحقت سيارتين تبين استخدام المشتبه بهم لهما للهروب عقب الهجوم، حيث أوقفت الشرطة إحدى السيارتين واعتقلت من بداخلها، كما عثرت على سكين أثناء تفتيشها السيارة.

وذكرت مديرية الأمن حينها أن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة أسفرت عن اعتقال خمسة مشتبه بهم وأن المشتبه بهم تم إحالتهم للمحكمة.

هذا وقضت النيابة العامة بإخلاء سبيل أحد المتهمين في حين قضت المحكمة بإخلاء سبيل الخمسة الآخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
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kanun
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