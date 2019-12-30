تركيا.. تقليص وجبات ركاب الرحلات الجوية الداخلية ضمن حملة تقشف

أنقرة (زمان التركية) – أقدمت شركة أناضول جيت، التابعة للخطوط الجوية التركية، على تقليص الوجبات المجانية لركاب الرحلات الداخلية، في إطار حملة تقشف.

وقامت الشركة بإلغاء القهوة وشطائر الجبن من قائمة الوجبات المجانية في إطار إجراءات التقشف التي تتخذها لمواجهة التكاليف المتزايدة.

وتنظم أناضول جيت ومقرها في أنقرة رحلات داخلية داخل تركيا وشمال قبرص.

وبدلا من القهوة والشطائر التي كانت تضم بداخلها الزبد والفلفل الأخضر الطازج والجبن بدأت الشركة في تقديم خبز الأتشما الصغير، وتم خفض صنفي الكعك، الذين كانا يقدمان كبديل للساندوتش بالماضي، إلى نوع واحد فقط، حيث سيتم تقديم كعك الشوكولاتة والفاكهة بالتناوب أسبوعيا.

كما تم خفض المشروبات المجانية، التي تضم القهوة والشاي، إلى صنف واحد فقط، حيث أزالت الشركة القهوة من قائمة الوجبات المجانية.

وبات بإمكان ركاب الرحلات الداخلية احتساء الشاي فقط برفقة الكعك أو خبز الأتشما، وستواصل الشركة تقديم زجاجات مياه “حامدية” التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى على متن رحلاتها في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن الخطوط الجوية التركية كانت قد أعلنت أنها تكبدت خسائر بقيمة 1.12 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تجاوزت أرباحها المليارين و587 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بفضل أدائها في الربع الثالث من العام.