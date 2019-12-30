حزب أردوغان يستقبل خصمه السابق بفرقة موسيقية

أنقرة (زمان التركية) – لا يتوانى أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن إبداء التقدير والاحترام لرئيس حزب الوطن اليساري دوغو برينجك.

وفي هذا الإطار استقبلت الفرقة الموسيقية التابعة لبلدية بورصا دوغو برينجك الذي توجه إلى مدينة بورصة لحضور مؤتمر الحزب.

ورغم هجومه على أردوغان في السابق ومشاركته في التخطيط للانقلاب عليه، تحالف دوغو برينجك مع الرئيس الذي أخرجه من السجن، لإدارة أزمة تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013.

وكان قد حكم على برينجك في إطار تحقيقات أرجنكون / الدولة العميقة بتهمة التخطيط للانقلاب على حكومة أردوغان بين أعوام 2003 2005.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر برينجك صورة للاستقبال وعلق عليها قائلا: “أعضاء حزبنا والفرقة الموسيقية لبلدية بورصا كانوا في استقبالنا هناك”.

يُذكر أن مرشح حزب العدالة والتنمية، ألينور أكتاش، انتخب رئيسا لبلدية بورصا الكبرى خلال الانتخابات المحلية التي أقيمت في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار.

_