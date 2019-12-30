حزب السعادة التركي يوضح موقفه من إرسال قوات إلى ليبيا

غازي عنتاب (زمان التركية) – أبدى رئيس حزب السعادة، التركي، تمل كرم الله أوغلو، موقفًا إيجابيًا من عزم حكومة حزب العدالة والتنمية، إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

تمل كرم الله أوغلو قال: “بالتأكيد يجب مناقشة الأمر من قبل العسكريين في كل كبيرة وصغيرة”.

جاءت تصريحات رئيس حزب السعادة الإسلامي، خلال مشاركته في مؤتمر الحزب في مدينة غازي عنتاب.

وقال رئيس الحزب الذي يبدي في كثير من الأحيان مواقف معارضة للرئيس رجب أردوغان: “لقد وقعنا على اتفاقية مع ليبيا، وكانت اتفاقية صحيحة. كان هناك قطعة تضيع من يدنا في منطقة المتوسط، وها هي عادت إلى مكانها مرة أخرى. والآن تريد حكومة ليبيا دعما عسكريا منّا. يجب أن نكون حذرين للغاية. لا اعترض على الأمر كاملًا، ولكن هذا قرار استراتيجي. وبالتأكيد يجب مناقشة الأمر من قبل العسكريين في كل كبيرة وصغيرة”.

من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع قادة ثلاثة أحزاب المعارضة اليوم الاثنين، لإقناعهم بتمرير مذكرة تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، خلال الجلسة المتوقع عقدها هذا الأسبوع المقبل.

واستبق رئيسا حزب الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، الاجمتماع بإعلان موقفهما الرافض للتدخل العسكري في ليبيا، وقالا إن نوابهم في البرلمان سيصوتون بـ (لا) على تلبية طلب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بدعم أنقرة العسكري.

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