30 ديسمبر 2019

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سجن نسائي في تركيا يمنع الماء النظيف عن نزيلاته

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, تركيا
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سجن نسائي في تركيا يمنع الماء النظيف عن نزيلاته
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – طبق مدير أحد السجون التركية المخصصة للسيدات في مدينة سينجان، تضيقات على المعتقلات، مما جعلهن يجبرن على شرب مياه الصنبور الملوثة.

عضوة اللجنة التنفيذية المركزية لجمعية حقوق الإنسان (İHD) وعضو لجنة السجون، نوراي تشافيرمان، قالت إن مدير سجن سينجان، يصدر قرارات مجحفة بحق السجينات.

واضحت أنه: “هناك حد أقصى لاستخدام المياه الساخنة، والتي تبين أنها ملوثة، منذ نحو عامين. منع بيع المياه النظيفة للمعتقلات قرار غير قانوني. للأسف هناك انتهاكات للحقوق في السجن. أزمة الوصول إلى المياه النظيفة، يؤثر سلبًا على صحة المعتقلات، ولا تكفي لاحتياجاتهن”.

وأكدت أن هذه المشكلة لا تقتصر على سجن النساء في مدينة سينجان، وإنما في سجن كيريك قلعة أيضًا، قائلة: “في بعض الأوقات يكون دلو المياه شديد التلوث حتى أنه لا يرى قاعه. فهي مياه تفوح منها روائح كريهة ولا تصلح للشرب”.

kanun
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