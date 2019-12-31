تركيا.. عجز التجارة الخارجية يتجاوز 2.23 مليار دولار

أنقرة (زمان التركية) – قالت بيانات رسمية صادرة حديثًا إن عجز التجارة الخارجية في تركيا ارتفع خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنحو 232.2 في المئة ليسجل 2 مليار و234 مليون دولار.

كشف عن ذلك هيئة الإحصاء التركية، وقالت إن هناك زيادة بنحو 0.1 في المئة في الصادرات لتسجل 15.5 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات بنحو 9.7 في المئة لتسجل 17.7 مليار دولار.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية المؤقتة، بتعاون وزارة التجارة مع هيئة الإحصاء التركية، إلى زيادة بنحو 0.1 في المئة في الصادرات في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 15.5 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات بنحو 9.7 في المئة لتسجل 17.7 مليار دولار.

وخلال الفترة عينها ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 232.2 في المئة ليسجل 2 مليار و234 مليون دولار.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام تراجع نسبة الصادرات للواردات إلى 87.4 في المئة بعدما كانت تبلغ 95.8 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ألمانيا تتصدر مستوردي السلع التركية

بلغ حجم الصادرات التركية إلى ألمانيا مليار و393 مليون دولار، وجاءت العراق في المرتبة الثانية بنحو 956 مليون دولار تلتها انجلترا في المرتبة الثالثة بواقع 915 مليون دولار ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بواقع 837 مليون دولار.

وتصدرت روسيا قائمة المستوردين من تركيا بحجم واردات بلغ مليار و985 مليون دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بواقع مليار و772 مليون دولار ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بواقع مليار و656 مليون دولار، وحلت لولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع 802 مليون دولار.