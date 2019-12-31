ديوان المحاسبة التركي: أزمة السكر سببها تراجع الإنتاج بعد الخصخصة

أنقرة (زمان التركية) – نشر ديوان المحاسبة التركي تقريرًا حول 14 مصنعًا للسكر قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بخصخصتهم، وتداعيات ذلك على قطاع إنتاج السكر الذي هبط إلى النصف.

التقرير أوضح أن الطاقة الاستيعابية لمصانع السكر، كانت 11 مليون و610 ألف طن من بنجر السكر خلال عام 2017، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية تراجعت بعد عملية الخصخصة إلى 5 ملايين و525 ألف طن فقط، ووصل الإنتاج إلى 1.5 مليون و685 ألف طنًا من السكر فقط.

وأوضح التقرير أن عام 2018 شهد خصخصة 10 مصانع للسكر كانت تابعة للحكومة، مما أدى إلى تراجع الإنتاج لنحو النصف تقريبًا.

وعلق عضو لجنة الاستثمارات الاقتصادية العامة في البرلمان ونائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أضنة، أورهان سومير، على التقرير، قائلًا: “لقد اعترضنا بكل إصرار على قرارات خصخصة مصانع السكر. إلا أن حزب العدالة والتنمية لم يتراجع عن عناده. وقد كشف تقرير هيئة المحاسبة أن مخاوفنا وقلقنا كان في محله. الآن نسأل من يرددون ضرورة الإنتاج المحلي والوطني: هل هناك ما هو محلي أو وطني لدينا أكثر من مصانع السكر؟ على الحزب الحاكم أن يتراجع عن هذا العناد”.

وكان قرار الحكومة قوبل بالغضب من قبل نقابة العاملين في مصانع السكر في تركيا حيث نظمت النقابة عدة وقفات احتجاجية في عديد من المدن التركية، بالإضافة إلى حملة جمع توقيعات لوقف هذا القرار.

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