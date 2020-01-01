الداخلية التركية: 373 ألف سوري عادوا إلى سوريا في 2019

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية في تركيا عن ملخص جهودها خلال عام 2019، وأعدت تقريرًا حول العام المنصرم.

وكشف التقرير أن جهود قوات الأمن نجحت في منع نحو 450 ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الانطلاق من تركيا، من بينهم 60 ألف و791 عبر البحر، مشيرًا إلى أنه تم ترحيل 103 ألفًا و93 أجنبيًا خلال العام.

وأوضح أن نحو 300 ألف أجنبي تركوا مدينة إسطنبول خلال عام 2019، من بينهم 190 ألف سوري، بينما بلغ عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا طواعية نحو 373 ألفًا و592 سوريًا.

وتقول تقارير منظمات حقوقية بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إن عمليات ترحيل السوريين من تركيا إلى الشمال السوري لم تكن طوعية بعكس مزاعم حكومة حزب العدالة والتنمية.

وفيما يتعلق بالملاحقات الأمنية، أوضحت وزارة الداخلية أن قوات الأمن شنت 122 ألفًا و54 عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني، من بينها 116 ألفًا و650 عملية في مناطق ريفية، و1456 عملية أمنية ضد تنظيم داعش، و16 ألفًا و778 عملية ضد حركة الخدمة، و397 عملية ضد الجماعات والتنظيمات اليسارية.

وزارة الداخلية أوضحت أن العمليات الأمنية والعسكرية أسفرت عن إلقاء القبض على 1668 إرهابيًا، في مختلف المدن، مشيرة إلى أن الطائرات بدون طيار نفذت 31 ألف و255 ساعة طيران، بينما نفذت طائرات الاستطلاع المأهولة ألفين و972 ساعة طيران.

أما فيما يتعلق بالمواد المخدرة، فقد أوضح البيان أن قوات الأمن شنت 146 ألفًا و118 عملية، أسفرت عن إلقاء القبض على 213 ألفًا و113 مشتبهًا فيه، وإصدار مذكرات اعتقال في حق 24 ألفًا و644 شخصًا.

بينما تم ضبط 64 طنًا و255 كيلو من الحشيش، و18 طنًا و201 كيلو من الهيروين، وطن واحد و362 كيلو من الكوكايين، بالإضافة إلى كميات من المواد الأخرى الأخرى.

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