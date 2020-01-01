العراق يتسلم قطع أثرية من تركيا

بغداد (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء استعادة قطع أثرية من تركيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وكشف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني عن استعادة قطع أثرية مهربة من تركيا كانت محفوظة بمتحف هاتاي جنوب تركيا.

وأوضح الحمداني اليوم أن “هذا الإنجاز الجديد يأتي تتويجا لما قامت به الوزارة والهيئة من جهود حثيثة ومكثفة طوال السنة الحالية لإسترداد تراث العراق الحضاري المنهوب، إذ تم استرداد واسترجاع مئات القطع الأثرية المهربة من مختلف الدول”.

وكان السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي، وقع في سبتمبر/ أيلول الماضي مع نائب وزير الثقافة والسياحة التركي نادر ألب أرسلان، بروتوكول تسليم مجموعة من القطع الأثرية، ضبطتها السلطات التركية مع مهربين في 2008.

وفي تلك الأثناء تم تسليم مجموعة القطع الأثرية للسلطات العراقية خلال مراسم أقيمت في متحف هطاي، ومن بينها ختم اسطواني يعود تاريخة لنحو 2000 عام قبل الميلاد.

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