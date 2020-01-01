برلماني: 100 صحيفة أغلقت في تركيا خلال عام 2019

أنقرة (زمان التركية) – قال نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، عطاء الله سرتال، إن 100 صحيفة محلية على الأقل أغلقت خلال عام 2019.

وأفاد النائب عطاء الله سرتال مستعرضًا واقع العاملين في وسائل الإعلام داخل تركيا، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت إلغاء البطاقات الإعلامية لـ3 آلاف و804 صحفيين، وأن العديد من الصحفيين تعرضوا للتهديد والاعتداء.

تطرق البرلماني المعارض أيضا إلى مشكلة البطالة في الصحافة، قائلا: “معدلات البطالة في أوساط خريجي أقسام الصحافة بلغت 19.2 في المئة في عام 2016 و19.1 في المئة في عام 2017. وتشير البيانات المحدثة لعام 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى تسجيل معدلات البطالة في الصحافة مستويات قياسية بنسبة بلغت 25 في المئة”.

وكان الصحافي باريش ياركاداش قدم استعراضًا للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين في تركيا، وأكد أنه بنهاية عام 2019، وصل عدد الصحفيين داخل سجون تركيا 150 صحافيا، وتوقيف 82 صحفيًا وحظر 60 خبرًا، وفصل نحو 170 صحفيا لأسباب مختلفة خلال العام.

وتعاني تركيا ضغوطا متزايدة على الإعلام، في ظل هيمنة حكومة الرئيس رجب أردوغان، على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية، لضمان عدم توجيه انتقادات.

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