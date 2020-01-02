الدولار حقق 12.5% زيادة أمام الليرة التركية في 2019

أنقرة (زمان التركية) – اختتم مؤشر بورصة إسطنبول تعاملات عام 2019 عند مستوى 114 ألف و424 نقطة بعدما كان قد اختتم تعاملات عام 2018 عند مستوى 91 ألف و270 نقطة، وبهذا بلغت الزيادة السنوية لمؤشر بورصة إسطنبول 25.37 في المئة.

واختتم الدولار تعاملات عام 2019 في سوق العملات الأجنبية عند مستوى 5.95 ليرة ليحقق زيادة سنوية أمام الليرة بنحو 12.5 في المئة، فيما كان الدولار قد اختتم تعاملات عام 2018 في سوق العملة عند مستوى 5.29 ليرة، غير أنه

واستهل مؤشر بورصة إسطنبول تعاملات أمس عند مستوى 115 ألف و72 نقطة بزيادة بلغت 0.28 في المئة، وعقب تسجيلها أدنى مستوى عند 114 ألف و418 نقطة وتسجيلها أعلى مستوى عند 115 ألف و312 نقطة اختتم مؤشر بورصة إسطنبول تعاملات أمس عند مستوى 114 ألف و424 نقطة متراجعا 0.29 في المئة. وبهذا يسجل مؤشر بورصة إسطنبول زيادة سنوية بلغت 25.37 في المئة وذلك بعدما اختتم تعاملات عام 2018 عند مستوى 91 ألف و270 نقطة.

وعلى الصعيد الآخر اختتم الدولار تعاملات عام 2019 عند مستوى 5.95 ليرة بزيادة سنوية بلغت 12.5 في المئة وذلك بعدما اختتم تعاملات عام 2018 عند مستوى 5.29 ليرة.

واختتم مؤشر بورصة إسطنبول البنكي تعاملات اليوم عند مستوى 160 ألف و168 نقطة بتراجع بنسبة 0.70 في المئة وذلك بعدما بلغ أعلى مستوياته خلال اليوم 161 ألف و943 نقطة وأدنى مستوياته خلال اليوم 159 ألف و969 نقطة.

في سوق السندات، بلغ متوسط العائد المركب للسند 10 سنوات 12.21 في المائة في الإغلاق الفوري، بينما بلغ متوسط العائد المركب للسند القياسي لمدة عامين 11.70 في المائة في السوق والقيمة الفورية.

وتترقب الأسواق إحصاءات التضخم لعام 2019 التي سيتم الكشف عنها يوم الجمعة القادم، إذ من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك، الذي عاود الارتفاع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، نحو 11.5 -12 في المئة لعام 2019.

سعر صرف الدولار واليورو في تركيا خلال آخر تعاملات عام 2019:

– تراوح الدولار ما بين 5.95 – 5.96 بعدما بلغ أعلى مستوياته 5.9522 ليرة وأدنى مستوياته 5.9419 ليرة.

– تراوح اليورو بين 6.68 – 6.69 ليرة بعدما بلغ أعلى مستوياته 6.6902 ليرة وأدنى مستوياته 6.6569 ليرة.

– تراوح الجنيه الأسترليني بين 7.86 – 7.87 ليرة بعدما بلغ أعلى مستوياته 7.8671 ليرة وأدنى مستوياته 7.7988 ليرة

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