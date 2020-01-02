تضيقات على برلماني سابق انضم لحزب داود أوغلو

أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلمان التركي السابق محمد أتيلا ماراش، أن حكومة حزب العدالة والتنمية فرضت تضيقات عليه بسبب انضمامه إلى اللجنة التأسيسية لحزب المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

وأوضح محمد أتيلا ماراش أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية سابقا، أنه عقب إعلان تأسيس حزب المستقبل، استقبل اتصالًا هاتفيًا من وقف محمد عاكف إينان الذي يتمتع بعضويته التحكيمية، وأبلغ بأن عضويته قد توقفت.

وقال ماراش: “لقد اتصل بي رئيس الوقف وقال لي: نريد أن نخرجك من لجنة التحكيم بسبب انضمامك لحزب سياسي جديد”.

كما كشف أن الحكومة أغلقت متحف بيت الشعراء والكتاب الذي أسسه لأول مرة في تركيا، ولم يعد بإمكان المتحف ممارسة نشاطه مرة أخرى، قائلًا: “لقد كان هذه المتاحف يمارس نشاطه على مدار 5 سنوات. وكنت أقدم برنامجا في الأدب والثقافة والفنون في أيام السبت من كل أسبوع بهذا المتحف؛” .

أضاف “تم غلق المتحف بحجج متعددة من بينها: وجود تسرب للغاز. ولكن السبب الحقيقي والوحيد أنني مؤسس المتحف ومديره. وقد تم حظر ثلاثة برامج ثقافية خاصة بي بسبب انضمامي لحزب المستقبل”.

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