جماعة “التبليغ” تظهر باحتفالات رأس السنة في إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – بعد اختفاء دام طويلًا عن المشهد، ظهر مجموعة من الملتحين يرتدون العمامة والقفطان، ينتمون لجماعة “التبليغ” يوزعون منشورات في شوارع إسطنبول خلال احتفالًات رأس السنة الميلادية.

يظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الملتحين ينتمون لجماعة “التبليغ” يوزعون منشورات في الشوارع المحيطة ببرج “جلطة” في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، يحثونهم على عدم الاحتفال برأس السنة.

المجموعة حاولت الدخول إلى شارع استقلال الملاصق لميدان تقسيم الأشهر والأكبر في المدينة، والمعروف بالاحتفالات الصاخبة، إلا أن قوات الأمن منعتهم من الدخول.

وقال المتحدث باسم المجموعة: “الأعمال التي ترتكب هنا محرمة. كل حرام يجلب الضرر معه. نحن نحاول أن نشرح ذلك للناس. نأتي إلى هنا ولا نطلب من أحد شيئًا. الذين احتسوا الكثير من الخمر هم من يعارضوننا فقط. ولكن بشكل عام نصادف ردود فعل جيدة ومتقبلة”.

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