2 يناير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

جماعة “التبليغ” تظهر باحتفالات رأس السنة في إسطنبول

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
6 مشاهدة
جماعة “التبليغ” تظهر باحتفالات رأس السنة في إسطنبول
gazeteciler

إسطنبول (زمان التركية) – بعد اختفاء دام طويلًا عن المشهد، ظهر مجموعة من الملتحين يرتدون العمامة والقفطان، ينتمون لجماعة “التبليغ” يوزعون منشورات في شوارع إسطنبول خلال احتفالًات رأس السنة الميلادية.

يظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الملتحين ينتمون لجماعة “التبليغ” يوزعون منشورات في الشوارع المحيطة ببرج “جلطة” في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، يحثونهم على عدم الاحتفال برأس السنة.

المجموعة حاولت الدخول إلى شارع استقلال الملاصق لميدان تقسيم الأشهر والأكبر في المدينة، والمعروف بالاحتفالات الصاخبة، إلا أن قوات الأمن منعتهم من الدخول.

وقال المتحدث باسم المجموعة: “الأعمال التي ترتكب هنا محرمة. كل حرام يجلب الضرر معه. نحن نحاول أن نشرح ذلك للناس. نأتي إلى هنا ولا نطلب من أحد شيئًا. الذين احتسوا الكثير من الخمر هم من يعارضوننا فقط. ولكن بشكل عام نصادف ردود فعل جيدة ومتقبلة”.

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول