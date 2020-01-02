غرفة إسطنبول التجارية: 13.41% زيادة بأسعار التجزئة خلال 2019

أنقرة (زمان التركية) – كشفت غرفة إسطنبول التجارية عن زيادة بنحو 1.40 في المئة في أسعار مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 مقارنة بالشهر عينه من العام السابق لتسجل معدلات تغيير الأسعار مقارنة بالفترة عينها من العام السابق 13.41 في المئة.

وبحسب احصاءات غرفة إسطنبول التجارية، عكس مؤشر المعيشة لأصحاب الأجور في إسطنبول، وهو مؤشر حركة أسعار التجزئة، زيادة بنحو 1.07 في المئة مقارنة بالشهر السابق في حين عكس مؤشر مستلزمات الجملة، الذي يعكس حركة أسعار الجملة، زيادة بنحو 1.40 في المئة.

وبلغت نسبة التغيير السعري، الذي تعكس تغييرات الأسعار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، نحو 13.41 في المئة في مؤشر معيشة أصحاب الأجور ونحو 7.68 في المئة في مؤشر مسلتزمات الجملة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018.

وجاءت أسعار التجزئة خلال ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالشهر السابق على النحو التالي:

– زيادة بنحو 1.74 في المئة في مستلزمات المنزل

– زيادة بنحو 1.55 في المئة في النفقات الغذائية

– زيادة بنحو 1.08 في المئة في نفقات الترفيه والتعليم والثقافة

– زيادة بنحو 0.82 في المئة في نفقات العقارات

– زيادة بنحو 0.75 في المئة في نفقات الصحة والعناية الشخصية

– انخفاض بنحو 0.44 في المئة في نفقات الملابس

– انخفاض بنحو 0.20 في المئة في نفقات النقل والاتصالات.

ولم تسجل أسعار النفقات الأخرى أية تغييرات.

وجاءت أسعار الجملة خلال ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالشهر السابق على النحو التالي:

– 2.67 في المئة زيادة في المواد الغذائية

– 1.53 في المئة زيادة في المواد الخام

– 0.93 في المئة زيادة في مستلزمات الإنشاء

– 0.09 في المئة زيادة في المعادن

– 1.61 في المئة تراجع في المواد الكيماوية.