20 % زيادة بأسعار الخبز في العاصمة أنقرة

أنقرة (زمان التركية) – مع بداية عام 2020 ارتفع سعر الخبز وزن 200 جرام من ليرة و25 قرشا إلى ليرة و50 قرشا.

وكان أصحاب المخابز رفعوا أسعار الخبز في أنقرة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 بنحو 25 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، ليرتفع سعر الخبز من ليرة إلى ليرة و25 قرشا، وفي اليوم نفسه اعتبرت وزارة التجارة الزيادة غير سارية.

لكن بعد ذلك أعلنت غرفة مخابز أنقرة رسميا في أبريل/ نيسان من عام 2019 رفع أسعار الخبز من ليرة إلى ليرة و25 قرشا.

ومع الزيادة الأخيرة في الأسعار ارتفع سعر الخبز في أنقرة بنحو 50 في المئة قبل انقضاء عام كامل.

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