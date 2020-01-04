تركيا.. حبس 5 متهمين بهروب كارلوس غصن

أنقرة (زمان التركية)ـــ أصدر القضاء التركي، قرارًا بحبس 5 من أصل 7 مشتبه بتورطهم في تسهيل هروب كارلوس غصن المدير السابق لشركة نيسان موتور، من اليابان إلى لبنان عبر تركيا.

محكمة الصلح والجزاء بمنطقة “باقر كوي” في إسطنبول، أصدرت قرارًا بحبس المشتبهين الخمسة، بعد إحالتهم إليها من قبل النيابة العامة التي أنهت تحقيقاتها مع 7 موقوفين قبل أن تفرج عن اثنين. وفق وكالة (الأناضول).

ويعمل المشتبه بهم في شركة طيران شحن خاصة بمطار أتاتورك في إسطنبول، وبينهم أربعة طيارين، وموظفين اثنين في الخدمات، ومدير عمليات الشركة، ووجهت لهم تهمة “تهريب مهاجرين”.

ونجح كارلوس غصن، في الوصول إلى بلده لبنان، منذ الاثنين الماضي رغم التضيقات التي فرضتها عليه السلطات اليابانية لمنعه من السفر، في إطار مخاكمته بتهم فساد.

وجرى توقيف غصن، وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2018، بتهمة ارتكاب “مخالفات مالية” عندما كان رئيسًا لـ”نيسان”، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل “غصن” السجن لمدة 130 يومًا، وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة، بانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، وكان يخضع لمراقبة.

والخميس، أعلن وزير العدل اللبناني البرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.

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