حكومة مولدوفا ترفض طلب أردوغان

كيشيناو (زمان التركية) – قوبل طلب الرئيس التركي رجب أردوغان، من الحكومة في دولة مولدوفا، نقل تبعية مدارس حركة الخدمة إلى وقف المعارف الحكومي الذي يديره نجله بلال، بالرفض القاطع من قبل وزارة التعليم.

طلب أردوغان كان موجهًا إلى نظيره رئيس دولة مولدوفا إيجور دودون، عندما زار العاصمة التركية أنقرة، بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون المنصرم؛ حيث طلب منه نقل تبعية مدارس أوينت “Orizont” الخاصة التابعة لحركة الخدمة إلى وقف المعارف.

طلب أردوغان تسبب في إحراج نظيره دودون الذي لانتقادات لاذعة بسبب صمته أمام الطلب التركي.

وزارة التعليم في مولدوفا علقت على الطلب، وأكدت في بيان لها، صدر مساء أمس الأول الخميس، أن هذه المدارس استثمارات خاصة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال نقل تبعيتها.

وقال وزير التعليم كورناليو بوبوفيجي: “لا يمكننا أن نمارس ضغطًا على شكل وطبيعة ملكية هذه المدارس؛ فأغلب رأسمالها قادم من خارج البلاد”.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية، أسست عام 2017 وقف معارف وتولى بلال نجل الرئيس أردوغان إدراته، للاستيلاء على المؤسسات التعليمة التابعة لحركة الخدمة في الخارج، بشكل غير قانوني.

وكان مدير وقف المعارف التركي، بيرول أكغون، أعلن في يوليو/ تموز 2019 تسلمهم 218 مدرسة تابعة لحركة الخدمة من أصل 767 مؤسسة تعليمية في مختلف دول العالم.

وكان جهاز الاستخبارات التركي اختطف في سبتمبر/ أيلول 2018، سبعة معلمين أتراك يعملون في مدرسة أورينت “Orizont” الخاصة في مولدوفا، وتم تسليمهم إلى السلطات التركية بشكل غير قانوني، وفتحت السلطات تحقيقا حول الواقعة، أسفرت عن تحديد إقامة نائب رئيس جهاز الاستخبارات أليكسندرو بلطاجا لمدة 30 يوما، وإصدار قراربإبعدا رئيس إدارة الهجرة واللجوء عن منصبه ومنعه من مغادرة البلاد.

ورأت المحكمة الأوروبية أن السلطات المولدوفية تجاهلت الضمانات التي يمنحها القانون الداخلي والدولي للمواطنين الأتراك، وحكمت عليها بدفع 25 ألف يورو لكل منهم تعويضا لأضرار معنوية.

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